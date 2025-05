Serie A, Venezia-Fiorentina 2-1. Ora Atalanta-Roma. HIGHLIGHTS

Il Venezia porta a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza grazie alle reti di Candé e Oristanio

Due le partite di Serie A di questa sera. Venezia-Fiorentina delle 18.30 è finita 2-1, con il Venezia che porta a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Ora Atalanta-Roma ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Venezia-Fiorentina 2-1 (HIGHLIGHTS)

Nel primo tempo il Venezia ha un'occasione dopo appena 30 secondi, ma Yeboah in contropiede spreca cercando l'assist anziché calciare. Poco dopo pericoloso anche Busio. Al 60' la sblocca Candé, con un inserimento perfetto. Al 68' poi raddoppia Oristanio. Al 77' la Fiorentina segna: Mandragora riceve in area, protegge palla e anche scivolando riesce a tirare in porta.

Il tabellino di Venezia-Fiorentina

Candé 60', Oristanio G. 68', Mandragora R. 77'

VENEZIA: Radu I., Schingtienne J., Idzes J., Cande F., Zerbin A. (dal 38' st Conde C.), Perez K. (dal 33' st Doumbia I.), Nicolussi Caviglia H., Busio G., Ellertsson M. E., Oristanio G. (dal 38' st Zampano F.), Yeboah J. (dal 33' st Maric M.). Allenatore: Di Francesco E.

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M. (dal 34' st Colpani A.), Mari P., Ranieri L., Dodo, Fagioli N., Mandragora R., Gosens R. (dal 40' st Parisi F.), Richardson A. (dal 18' st Adli Y.), Ndour C. (dal 18' st Folorunsho M.), Beltran L. Allenatore: Palladino R.