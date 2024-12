Milano, 4 operai hanno protestato su una gru per stipendi non pagati

I quattro lavoratori, tutti egiziani, impiegati da una ditta in subappalto in un cantiere in ristrutturazione, si trovavano su una gru posta tra un noto albergo e i palazzi in via Silvio Pellico che compongono il perimetro della Galleria Vittorio Emanuele II. Sono scesi intorno alle 14, nessuno è rimasto ferito

Sono scesi poco prima delle 14, dopo circa 5 ore, gli operai che protestavano su una gru a fianco della galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, per asseriti mancati pagamenti. Prima ne sono scesi due, e poco fa gli ultimi due rimasti. Nessuno è rimasto ferito. I quattro, tutti egiziani operai di una ditta in subappalto di un cantiere in ristrutturazione, si trovavano su una gru posta tra un noto albergo e i palazzi in via Silvio Pellico che compongono il perimetro della Galleria. Sul posto, per convincerli a scendere e per monitorare la situazione dal punto di vista della sicurezza, hanno operato la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e il 118.