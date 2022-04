2/8 Facebook

Zelensky intanto si muove molto raramente dal suo bunker, consapevole dei pericoli a cui si esporrebbe: "Sono pronto ad andare in qualsiasi parte di questo pianeta, ma certamente non ora e non a Mosca", ha però detto di recente in un’intervista a Mediazona, testata indipendente russa

LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL CONFLITTO