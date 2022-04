DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 24 aprile sulla crisi

Attesi oggi a Kiev il segretario di Stato e il responsabile della Difesa americani Blinken e Austin, secondo quanto annunciato da Zelensky ma non confermato da Washington. Ringraziando l'Italia per il suo supporto, il presidente ucraino ha detto di "aspettare" anche la visita di Draghi. Polemica invece sul viaggio di Guterres che domani sarà ad Ankara, martedì a Mosca e giovedì a Kiev: è "illogico" che vada prima in Russia, critica Zelensky. Von der Leyen da oggi in India. L'Ue prepara intanto lo stop graduale al petrolio russo. L'offensiva russa non di ferma nemmeno sotto la Pasqua ortodossa, che viene festeggiata oggi. Ieri bombardamenti su Odessa, con un bilancio di almeno 8 morti. E paura per la possibilità di attacco chimico nel porto della città, con Mosca che parla di una prossima operazione sotto falsa bandiera delle forze di Kiev. Nella regione di Lugansk le vittime dei bombardamenti sono state invece sei. Diversi osservatori militari sono stati arrestati nelle regioni dell'est, denuncia l'Osce.

