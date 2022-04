Guerra in Ucraina, Mosca: morti 11 combattenti italiani

Undici italiani sarebbero morti in Ucraina combattendo tra le forze di Kiev. A informare palazzo Chigi sarebbe stato, come riporta il Corriere della Sera , il ministero della Difesa russo con una nota nella quale si specifica che i “combattenti di professione” sarebbero caduti mentre “partecipavano a operazioni militari” contro le forze armate della Federazione russa. I deceduti avrebbero fatto parte di un gruppo composto da 60 connazionali schierati a fianco della resistenza di Kiev nel corso del confitto. Mosca avrebbe lanciato anche un avvertimento a chi verrà preso prigioniero ricordando che “ai mercenari non si applica il diritto umanitario internazionale” ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

La nota del ministero russo sugli 11 combattenti italiani

Alle autorità di Roma, formalmente, non risulterebbe la presenza dei 60 connazionali nelle zone di guerra, per questo motivo non si avrebbe certezza dell’attendibilità della notizia riportata nella nota da Mosca. Degli italiani deceduti non si conoscono identità e neanche la località dove avrebbero perso la vita. Della nota inviata a palazzo Chigi, il Corriere della Sera sottolinea che colpisce il dettaglio sui decessi. Un mese fa, ai funzionari dell’Antiterrorismo sarebbe risultata la presenza di 17 italiani in Ucraina, di cui nove schierati con Kiev, otto con le truppe russe. La legge vieta “atti ostili verso uno Stato estero” per questo motivo tutti i combattenti italiani in Ucraina sono perseguibili penalmente.