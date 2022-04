Ucraina, guerra cambia carrello spesa italiani. Allarme siccità riso

3/12 ©IPA/Fotogramma

Il conflitto in Ucraina ha cambiato anche il rapporto tra l’industria alimentare e i consumatori, con la prima che non è “assolutamente” riuscita a scaricare alla vendita “tutto l’aumento del mese di marzo”. Per fare un esempio: se i costi per la pasta di semola a monte della filiera sono aumentati del 24%, solo il 14% è stato trasferito sulla vendita