10/11 ©Ansa

Si era parlato soprattutto del rischio che l'acido palmitico, contenuto nell'olio di palma, potesse provocare tumori. Varie riviste specializzate, tra cui Nature, hanno nel tempo pubblicato studi che dimostrerebbero come, in realtà, con una corretta alimentazione ed evitandone l'abuso, l'olio di palma non debba per forza essere demonizzato. Sempre aperto invece il tema della deforestazione selvaggia a favore della produzione industriale