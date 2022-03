1/10 ©Ansa

Più si prolunga la guerra in Ucraina, più domande sorgono su Vladimir Putin. Da quando ha deciso di invadere il Paese, il presidente russo è diventato oggetto di attenzioni particolari non solo per le sue dichiarazioni, ma anche per la sua stessa personalità e per i motivi che si nasconderebbero dietro alle sue scelte, che molti giudicano irrazionali

GUARDA IL VIDEO: Putin: comprendo dolore delle madri e delle mogli dei nostri soldati