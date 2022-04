Russia, sanzioni contro gli Usa: colpiti anche Zuckerberg e Harris

La Russia aggiunge Kamala Harris e Mark Zuckerberg nella sua lista nera. Mosca ha imposto nuove sanzioni contro 29 funzionari, imprenditori e giornalisti statunitensi. Tra loro anche la vicepresidente degli Usa e l'amministratore delegato di Meta. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia stampa Tass. Lo stesso ministro Sergej Lavrov, come riportato dall'agenzia stampa britannica Reuters, ha dichiarato: "A questi individui è vietato l'ingresso nella Federazione russa a tempo indeterminato". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)