Guerra Russia-Ucraina, le ultime news di oggi 21 aprile sulla crisi

In una bozza per nuovi colloqui, Mosca torna a chiedere a Kiev "l'appartenenza della Crimea alla Russia e l'indipendenza delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk". L'Ucraina ha risposto offrendo una "sessione speciale di negoziati" a Mariupol, che ancora non si arrende. Le forze russe però già preparano una parata della vittoria nella città assediata per il 9 maggio, anniversario sovietico della sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale. Intanto il presidente Usa Biden fa sapere che armi e munizioni affluiranno "ogni giorno per aiutare gli ucraini a difendersi dall'aggressione russa". "I nostri partner hanno iniziato a capire cosa ci serve e quando ne abbiamo bisogno: subito", ha commentato Zelensky. Mosca testa il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, che secondo Putin "farà riflettere coloro che minacciano la Russia". Papa Francesco riceve oggi Orban.