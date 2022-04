Zelensky alla Biennale di Venezia: "Sostenete nostra lotta con l'arte"

Il presidente dell'Ucraina è intervenuto durante l'apertura di "This is Ukraine: Defending Freedom", evento collaterale alla 59/a Biennale d'Arte organizzato dalla Fondazione Pinchuk nella Scuola Grande della Misericordia ascolta articolo Condividi

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è intervenuto con un videomessaggio durante l'apertura di "This is Ukraine: Defending Freedom", evento collaterale alla 59/a Biennale d'Arte di Venezia organizzato dalla Fondazione Pinchuk nella Scuola Grande della Misericordia. "Sostenete la nostra lotta con la vostra arte, ma sostenetela anche con le parole e la vostra influenza", è l'appello lanciato dal leader ucraino (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Non ci sono tirannie che non abbiano cercato di limitare l'arte" "Voglio ringraziare – ha proseguito Zelensky - ogni persona coinvolta nell'organizzazione di questo progetto per la Biennale di Venezia. Sono sicuro che la mostra permetterà alla gente di capire cosa significa per l'Ucraina difendere la libertà, capire il legame tra i popoli liberi sulla terra e l'Ucraina". Il presidente ha poi sottolineato che "non ci sono tirannie che non abbiano cercato di limitare l'arte, perché possono vedere il potere dell'arte. L'arte può raccontare al mondo cose che non possono essere condivise altrimenti. E' l'arte che porta i sentimenti".

"Alcune nazioni non sono pronte a sostenerne altre minacciate"

Zelensky poi ha chiesto: "Se voi siete liberi, come potete capire altre persone che combattono per la loro libertà? Se vivete in un paese in pace, come potete percepire coloro che possono solo sognare la pace e aiutarli? Come potete ringraziare coloro che combattono sul loro suolo, ma per la vostra libertà? Ognuna di queste domande riguarda l'arte". Il presidente ucraino ha poi detto: "Alcune nazioni che vivono al sicuro non sono pronte per sostenere subito altre libere nazioni minacciate dalla tirannia, a sostenere i loro sforzi e la loro lotta". Questo aspetto, ha aggiunto Zelensky, "solleva questioni molto importanti. Cosa ci separa gli uni dagli altri nei momenti cruciali? I politici non sanno rispondere, non ci sono esperti che possano spiegare questo nel modo corretto".