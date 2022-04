Ucraina, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel arrivato a Kiev

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è arrivato a Kiev questa mattina. "Nel cuore di un'Europa libera e democratica", ha scritto su Twitter postando una foto del suo arrivo alla stazione della capitale ucraina. Michel si è poi recato in visita nella città di Borodyanka. Da qui ha nuovamente affidato a Twitter un pensiero per la popolazione ucraina. "A Borodyanka. Come a Bucha e in tante altre città in Ucraina. La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui. Non ci può essere pace senza giustizia" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).