DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 20 aprile sulla crisi

Le forze russe che stanno assediando Mariupol hanno dato ai soldati ucraini rimasti nell'acciaieria di Azovstal un altro ultimatum: se si arrenderanno oggi entro le 13 ora italiana saranno risparmiati. Nella notte ogni mezz’ora Mosca ha trasmesso sui canali radio l'intimazione alla loro resa. "I civili nell'acciaieria sono stati portati lì da nazionalisti ucraini per essere usati come scudi umani", accusa il rappresentante della Russia all'Onu. La situazione a Mariupol resta "brutale", secondo Zelensky. "L'esercito russo rimarrà per sempre descritto nella storia come il più barbaro e disumano del mondo: l'uccisione mirata di civili è proprio il loro marchio di fabbrica e questo marchierà la Russia come la fonte del male", ha detto il presidente ucraino nel suo ultimo videomessaggio. Nella notte esplosioni nella città meridionale di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione. Biden chiede agli alleati di proseguire nell'invio di armi all'Ucraina e con le sanzioni contro la Russia. Il presidente Usa dovrebbe annunciare presto un nuovo pacchetto da 800 milioni di dollari in aiuti militari per Kiev. L'Ucraina ha intanto già ricevuto caccia e pezzi di ricambio per l'aviazione, comunica il Pentagono. Artiglieria pesante arriverà dal Canada, assicura Trudeau. Annuncia nuovi invii di armi a Kiev anche Johnson, tra cui i missili britannici Brimstone.