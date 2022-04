Wimbledon verso lo stop a tennisti russi e bielorussi

Si va verso il bando dei tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon (al via dal 27 giugno). Le informazioni sulla scelta del torneo londinese di precludere la loro partecipazione si sono fatte in queste ore sempre più insistenti, dopo i dubbi delle settimane scorse: secondo la stampa britannica, e non solo, manca ormai solo l'ufficializzazione da parte dell'All England Club, ma la decisione di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalla prossima edizione dei Championships è ormai presa, a seguito del coinvolgimento dei due Paesi nella guerra in Ucraina (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).