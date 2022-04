6/10 ©Ansa

Anche calciatore Oleg Luzhny ha imbracciato le armi. L'ex capitano della nazionale, vincitore della Premier League con la maglia dell'Arsenal (in foto nel 1992), ha 53 anni e ha fatto l'allenatore come vice della Dinamo Kiev, assumendo poi la guida tecnica del Tavriya Simferopoli. "Come tutti gli ucraini sto difendendo la nostra patria”, ha spiegato Luzhny