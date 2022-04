7/8 ©IPA/Fotogramma

In un'intervista del 2016 parlava proprio della minaccia che poteva provenire da un allargamento della Nato in Ucraina: "Abbiamo una nostra presenza al di fuori della Federazione Russa, alla quale attribuiamo un ruolo molto importante per la stabilità sudoccidentale. Le unità sono costantemente pronte al combattimento, in grado di svolgere la loro missione in qualsiasi momento"