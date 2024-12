Nel Reggiano primo ferito da petardi: 47enne ha perso due falangi

Un uomo di 47 anni ha perso due falangi della mano destra a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, a causa dell’esplosione di un “botto” che stava cercando di lanciare. Trasportato all’ospedale di Reggio Emilia, non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano sull’accaduto

Nonostante manchino ancora diversi giorni a Capodanno, nel Reggiano si registra già il primo ferito per l'esplosione di petardi . È accaduto nel paese di Bagnolo in Piano dove un cittadino moldavo di 47 anni ha perso due falangi della mano destra a causa dell’esplosione di un “botto” che stava cercando di lanciare.

Ferito trasportato all’ospedale di Reggio Emilia



L'uomo è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Reggio Emilia e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Correggio, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto insieme ai colleghi di Bagnolo.



