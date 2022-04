4/10 ©Getty

Il bunker non si sa esattamente dove sia ma è presumibile si trovi vicino ai palazzi presidenziali di Kiev (in foto). Chi è stato in questo rifugio in passato, come l'ex premier ucraino Mykola Azarov, dice che "è un bunker completamente protetto, preparato in epoca sovietica per la leadership politica e militare dello Stato contro un attacco nucleare. Neanche l'impatto diretto delle munizioni nucleari può colpire le persone nel rifugio"

