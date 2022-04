13/13 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda l'Asia, il Fmi riferisce che "si prevede una domanda esterna in calo alla luce della guerra in Ucraina" e che, più in generale, "i limitati legami commerciali diretti [della regione] con l'Ucraina o la Russia significheranno che le ricadute saranno limitate ai canali dei prezzi delle commodities e a impatti indiretti come una domanda più debole da partner commerciali cruciali, come l'area euro"