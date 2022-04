Di Maio e Cingolani in missione per il gas, prima tappa in Angola

Economia

Gas, gli accordi dell’Italia per ridurre la dipendenza dalla Russia

Continuano le missioni del governo per stringere intese con altri Paesi con l’obiettivo di diminuire l’influenza di Mosca in tema di energia. Per i prossimi 12 mesi, tuttavia, la metà del gas in arrivo dalla Russia non sarà sostituibile e l’arrivo della stagione calda non significa ridurre le importazioni. Ecco perché

Continua l’impegno del governo italiano per smarcarsi dalla Russia in tema di forniture energetiche. Questa settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi, con i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Transizione ecologica Roberto Cingolani, è andato ad Algeri per siglare un primo accordo per incrementare le forniture di gas dal Paese che già rappresenta il 31% del nostro import. Oltre all’Algeria, i Paesi con cui abbiamo accordi o che hanno detto spontaneamente che daranno più gas all’Italia sono Stati Uniti, Egitto, Congo, Angola, Qatar e Azerbaijan

Ma non è possibile sostituire nei prossimi 12 mesi il gas russo per una questione di tempi: considerando tutto il gas che oggi arriva da Mosca, metà - 15,5 miliardi di metri cubi - non è ora sostituibile. Arriverà più gas liquefatto con le navi, un po’ di più dal TAP, qualche miliardo di metri cubi dall’Algeria e potremo utilizzare più carbone e gasolio attivando le centrali, ma comunque rimarrà una parte importata dalla Russia