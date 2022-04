3/10

Questo perché se anche tutta quella quantità di gas venisse importata da altri Paesi, arriverebbe via nave e non attraverso gasdotti, e l’Italia non riuscirebbe a trattarlo e riportarlo in forma gassosa. Ciò perché abbiamo tre rigassificatori che in un anno possono trasformare 16 miliardi di metri cubi, e nell’ultimo anno sono già stati usati per 10 miliardi di metri cubi. E non ne avremo altri per almeno un anno: la prima nave di rigassificazione - ha detto il ministro Cingolani - arriverà a metà 2023

Putin: "Per ora l'Europa non può sostituire il gas russo"