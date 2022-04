Zelensky critica Germania e Ungheria: "Bloccano embargo al gas russo"

Il presidente ucraino Zelensky attacca i Paesi europei che continuano ad acquistare energia dalla Russia. "Sono soldi sporchi del sangue di altre persone", ha affermato in un'intervista alla Bbc . A essere chiamate in causa da Zelensky sono soprattutto Germania e Ungheria, accusate di bloccare gli sforzi per arrivare a un embargo totale sull'export energetico di Mosca ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA - SPECIALE ).

"Dopo Mariupol e Bucha, negoziati verso l'interruzione"

Nel colloquio con la Bbc, il presidente ucraino ha sottolineato che le atrocità commesse a Mariupol, Bucha e Borodyanka hanno ridotto le possibilità di un fine positivo dei colloqui di pace. Quanto accaduto "ci porta a essere vicini a interrompere i negoziati. Non si tratta di me, si tratta della Russia. Non avranno più molte possibilità di parlare con noi", ha evidenziato. Parlando poi di Mariupol, Zelensky ha spiegato che "oltre alle decine di migliaia di morti, molti sono scomparsi" e "sono stati portati in Russia, alcuni nei campi, altri in altre città".