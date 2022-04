Il ministro della Difesa, all'evento targato Sky TG24, ha parlato della crisi ucraina. Devono "essere sviluppate le iniziative per favorire una cessazione delle ostilità" e "avviare un negoziato sincero, trasparente e costruttivo che finora non è ancora decollato", ha detto

"Dobbiamo continuare a lavorare, perché si realizzi un sostegno vero all’Ucraina", ha detto poi il ministro, "come quello che stiamo già producendo, sia sul fronte delle sanzioni, sia sotto al profilo dell’aiuto concreto anche attraverso la fornitura di materiale militare. Noi come Italia insieme agli altri Paesi lo stiamo facendo". Accanto a ciò, precisa poi Guerini, devono anche "essere sviluppate le iniziative per favorire una cessazione delle ostilità" e “avviare un negoziato sincero, trasparente e costruttivo che finora non è ancora decollato".

Guerini spiega poi che le conseguenze dell’invasione "si svilupperanno anche nei nostri Paesi", sotto al profilo economico ed energetico. Il premier Draghi, specifica il ministro, "ha avvertito che i sacrifici che stiamo vivendo derivano da questa situazione e che ci devono spingere a fare in modo che si arrivi alla pace". Gli strumenti di sostegno individuati per le famiglie italiane “devono essere realizzati e implementati”.

"Far crescere spese Difesa, ma in modo graduale"

Poi anche un passaggio sulle spese per la Difesa. "Da quando ho assunto l’incarico nel 2019", spiega Guerini, "ho detto che l’Italia si sarebbe impegnata a rispettare l’impegno assunto nel 2014 e cioè di far crescere le spese della Difesa, ma ho detto anche che l’avremmo fatto in maniera graduale". Occorre inoltre "colmare le lacune che riguardano il nostro strumento militare, innanzitutto il funzionamento della macchina militare, l’addestramento e la manutenzione". Mentre sul concetto di Difesa europea, il ministro precisa: si tratta di "mettere insieme le capacità nazionali in ambito militare, non è un’entità astratta”.