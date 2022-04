Live In Bari, la prima giornata dell’evento di Sky TG24: DIRETTA

“In Puglia il 40% delle forze armate italiane”

Il governatore della Puglia Michele Emiliano ha ricordato come nella sua regione “sono dislocate quasi il 40% delle forze militari in Italia”. L'inizio della guerra "è stato un colpo durissimo, ma noi non smettiamo di lottare per la pace con grande vicinanza al popolo ucraino".