Carfagna a Sky TG24: "Con il Pnrr supereremo la frattura Nord-Sud"

"Su bando asili nido arrivate domande dal Sud"

Parlando del bando per gli asili nido, il ministro del Sud sottolinea che "non è stato un fallimento. Un mese fa ci siamo resi conto che le domande dal Mezzogiorno erano ineriori alle risorse messe a disposizione, per questo abbiamo prorogato e introdotto una campagna di informazione. Oggi le domande arrivate dal Sud, per oltre 1,3 miliardi di euro, sono state recepite".