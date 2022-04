Jacopo Tissi a Live In: Non potevo continuare al Bolshoi con la guerra

L'ex étoile del Bolshoi ospite dell'evento di Sky TG24 a Bari. "Non potevo proseguire in un'atmosfera di conflitto", racconta ammettendo la difficoltà della scelta presa nel lasciare il teatro russo. "Sono stati cinque anni importantissimi". E sulla guerra dice: "Abbiamo tutti bisogno di lavorare in un mondo dove regna la pace" Condividi

Reduce dal Gala per la Pace dell'Arcimboldi, Jacopo Tissi è stato tra i grandi ospiti della prima giornata di Sky TG24 Live In Bari (LA DIRETTA). Il ballerino, ora ospite internazionale a La Scala e con un recentissimo e breve passato da étoile del Bolshoi, ha parlato del suo ultimo mese, della decisione di lasciare proprio il Bolshoi all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, del suo futuro e delle sue ambizioni. Potete vedere il video con l'intervista completa in alto su questa pagina.

"Il Gala all'Arcimboldi, una bellissima serata" "È stata una bellissima serata - ha esordito Tissi parlando proprio del Gala dell'Arcimboldi - realizzata in un breve tempo. Non sono mancate le difficoltà perché all'ultimo c'è stata la cancellazione della partecipazione degli artisti russi che volevano essere presenti anche loro. Per me è stato un po' triste perché poteva essere un messaggio ancora più forte per la pace di tutti, però per la tutela dei ragazzi ucraini e la riuscita del gala abbiamo dovuto prendere questa decisione. C'è stata molta emozione e una grande risposta del pubblico".

"UN MOMENTO MOLTO DIFFICILE" Un ritorno, quello di Tissi, dopo l'ultima esibizione ai primi di marzo al Bolshoi, dove era stato nominato étoile a fine dicembre: "Per me è stato un momento molto difficile, improvviso, un susseguirsi di eventi veramente veloce, assolutamente inaspettato, sapendo poi quanto io sia legato a Mosca, ai maestri agli amici. All'improvviso la vita ha preso una direzione diversa, in questi momenti bisogna prendere delle decisioni per la propria vita e le proprie intenzioni future".

"CINQUE ANNI IMPORTANTISSIMI" Le condizioni, però, non erano quelle giuste per continuare: "Per un'espressione artistica ci deve essere armonia interiore ma anche un'atmosfera attorno. E in un'atmosfera di conflitto non potevo continuare". Tissi racconta il suo passato al Bolshoi: "Sono stati cinque anni importantissimi, una grandissima esperienza, unica. Ho avuto la possibilità di studiare con maestri leggendari, calcare palchi prestigiosi". Ora il ritorno alla Scala: "Sono contento di questa nuova esperienza con quello che per me è un teatro speciale dove ho avuto importanti spettacoli".