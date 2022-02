Un italiano étoile del Bolshoi, Jacopo Tissi si racconta a Sky TG24

A soli 26 anni è stato nominato Principal Dancer della prestigiosa compagnia. È il primo italiano nella storia. Lo abbiamo incontrato alla Scala, dove è stato invitato a danzare in “La Bayadére” di Rudolf Nureyev e dove tutto è iniziato. Dalla scuola ai primi ruoli, dall’incontro con Carla Fracci fino alla promozione arrivata al termine di “Schiaccianoci”. Una vita da fiaba partita da un piccolo paese in provincia di Pavia. L’INTERVISTA

È il primo italiano nella storia a diventare étoile del Bolshoi di Mosca. Prima di lui nessuno era mai riuscito neanche a entrare nella compagnia di balletto culla del repertorio classico. 26 anni, 27 il prossimo 13 febbraio, nato in un paesino in provincia di Pavia, Jacopo Tissi è entrato nell’olimpo dei divi del balletto russo. Lo abbiamo incontrato alla Scala dove è stato invitato a esibirsi in "La Bayadére", il balletto nella versione di Rudolf Nureyev che ha inaugurato la stagione del ballo , e dove è iniziata non solo la sua carriera ma anche tutto il suo percorso fin da bambino.

Torni alla Scala per danzare “La Bayadére”, lo stesso balletto che avevi danzato l’ultima volta su questo palco quattro anni fa. Questa volta, però, nella versione firmata da Rudolf Nureyev e con il corpo di ballo del Teatro alla Scala. Un’opportunità arrivata un po’ a sorpresa…

È stata una cosa che è successa molto in fretta, mi fa molto piacere essere tornato alla Scala, per me è sempre una grande emozione essere qui ed esibirmi per lo più in una nuovissima produzione come questa firmata da Luisa Spinatelli. Ed è molto bello per me ritrovare anche i miei compagni e colleghi di un tempo su questo palco.



Un italiano che trionfa in Russia che torna in Italia per danzare una coreografia firmata dal danzatore russo che ha scritto la storia della danza qui in Occidente. Quali sono le caratteristiche di questa “La Bayadére”?

La versione di Nureyev conserva molte parti della coreografia originale di Petipa ma ha degli elementi e sfumature diverse, sia a livello tecnico sia nell’interpretazione di alcuni passaggi. Nureyev aggiunse, come in tutte le sue riletture dei classici, assoli maschili. E le sue coreografie si distinguono anche per una particolare attenzione all’estetica.





Un ritorno qui alla Scala che è diventato un po’ anche l’occasione per festeggiare la tua promozione a Principal dancer del Bolshoi di Mosca. Mai nessun italiano prima era riuscito neanche ad entrare in una compagnia storicamente molto chiusa. Come sei arrivato a un traguardo così importante?

È stato un percorso con tantissime opportunità, anche con cambiamenti. Sono stato al Teatro alla Scala, poi al Bolshoi, adesso torno di nuovo a ballare alla Scala. Mi sento legato ad entrambi i teatri.



Ti aspettavi la nomina?

È difficile. A volte si può avere la sensazione che stia per arrivare qualcosa, può essere nell’aria poi però quando viene concretamente esplicitata è tutta un’altra cosa. Lo spettacolo del 31 dicembre è tra l’altro molto atteso a Mosca. È una serata-evento. Aver ricevuto questo riconoscimento proprio in quel giorno è stato qualcosa di ancora più speciale.



Una nomina arrivata al termine di uno Schiaccianoci. Un balletto che ha segnato la tua carriera…

Sì è vero, ho danzato lo Schiaccianoci nel mio primo spettacolo da allievo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, poi anche nel passo d’addio al termine degli studi.