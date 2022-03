Bari, il teatro Kursaal Santalucia dopo il restauro. FOTO

I baresi lo chiamano il "miglio dei teatri". In uno spicchio del centro cittadino, divisi da passi, più che da metri, ci sono il Petruzzelli, il Piccinni e il Margherita. Ne manca uno, in realtà, anzi ne mancava: dopo un restauro durato poco meno di due anni, Bari ora si riappropria, finalmente, anche del "suo" Kursaal.

La "Casa delle Arti e dei suoni"

Nato nel 1927 come "sala per piacere, divertire e far riposare", scriveva all'epoca il suo progettista, l'ingegner Orazio Santalucia, il nuovo Kursaal, che già dalla stagione artistica 2021-2022 può essere restituito alla piena fruizione pubblica, si presenta ora come "Casa delle Arti e dei Suoni".