Buongiorno e buona Giornata della Famiglia: le migliori frasi

Celebrata ogni 15 maggio, sottolinea l’importanza delle famiglie nel tessuto sociale ed economico globale. Attraverso attività condivise e discussioni su temi importanti, questa giornata promuove la riflessione su come le politiche possono sostenere al meglio le famiglie in un mondo in continua evoluzione

Oggi 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia, giornata istituita dall’Onu nel 1994 per celebrare e promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società. Le famiglie possono assumere forme diverse in base a fattori culturali, sociali, economici e politici. Pertanto, è importante che la società le riconosca e le rispetti, lavorando per garantire che tutte le famiglie abbiano accesso alle risorse e ai servizi di cui hanno bisogno per prosperare.

Perché dedicare una giornata mondiale alla famiglia?

La famiglia rappresenta un’entità essenziale per la costruzione e la conservazione dei valori e delle tradizioni, nonché per la trasmissione di tali valori e conoscenze alle future generazioni. Ciò è particolarmente importante per la coesione sociale, l’identità culturale e la stabilità dei sistemi economici e politici. La famiglia è inoltre un importante pilastro nell’esistenza di ognuno di noi: fornisce supporto emotivo, fisico e finanziario e rappresenta un rifugio sicuro e protettivo per le persone in momenti di difficoltà.