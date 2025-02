9/12 ©IPA/Fotogramma

GAIA WEISS - L’attrice e modella francese Gaia Weiss interpreta Sara, la madre dei due figli di Fausto. Weiss, dopo aver frequentato la London Academy of Music and Dramatic Art, ha cominciato a recitare nel 1999 affermandosi nei più grandi teatri d’Europa. Al cinema ha lavorato in pellicole come Overdrive, Judy e The Bunker Game, mentre sul piccolo schermo il pubblico l’ha vista in Vikings e più di recente in The Gentlemen