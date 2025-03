Papa nell'Angelus: "Vivo tempo di guarigione nell'anima e nel corpo"

Nel testo soltanto scritto e non letto dal Pontefice per la settima domenica consecutiva, Francesco ringrazia "di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza, con l'affetto e con la preghiera". Poi l'appello per la pace in Myanmar, Ucraina, Medioriente, Repubblica democratica del Congo e Sudan

"Carissimi, viviamo questa Quaresima, tanto più nel Giubileo, come tempo di guarigione . Anch'io la sto sperimentando così, nell'animo e nel corpo". Lo scrive Papa Francesco nel testo dell'Angelus, soltanto scritto e non letto dal Pontefice, per la settima domenica consecutiva. Nello scritto Francesco ringrazia "di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza, con l'affetto e con la preghiera". Papa Francesco sottolinea ancora che "la fragilità e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti; a maggior ragione, però, siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato".

La preghiera per la pace in Myanmar, Ucraina, Medioriente, Africa

Dal Papa poi parole rivolte alle varie crisi internazionali. "Continuiamo a pregare per la pace in Myanmar, che soffre tanto anche per il terremoto" scrive Bergoglio. ''Confidando nella misericordia di Dio Padre, continuiamo a pregare per la pace: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Repubblica Democratica del Congo'' prosegue. "E in Sudan- aggiunge - la guerra continua a mietere vittime innocenti. Esorto le parti in conflitto a mettere al primo posto la salvaguardia della vita dei loro fratelli civili; e auspico che siano avviati al più presto nuovi negoziati, capaci di assicurare una soluzione duratura alla crisi”. "La Comunità internazionale aumenti gli sforzi per far fronte alla spaventosa catastrofe umanitaria", è l'appello del Pontefice.