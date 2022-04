Elezioni Francia, stasera alle 21 il dibattito tv tra Macron e Le Pen

I due candidati rimasti in corsa per l’Eliseo si sfidano in un confronto televisivo. Il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi avrà luogo il 24 aprile. I sondaggi mostrano attualmente un leggero vantaggio per il presidente in carica

Le sfide per Le Pen e Macron

La candidata del Rassemblement National ha bisogno di ottenere un buon risultato dal confronto, anche per far dimenticare le difficoltà del dibattito nel 2017. Da qualche giorno Le Pen non appare pubblicamente, e sarebbe in ritiro per preparare al meglio il faccia a faccia con Macron. Anche per il presidente uscente il confronto è decisivo: "Le Pen parte da talmente giù che tutti avranno voglia di riabilitarla anche se dovesse essere pessima", hanno detto dal campo di Macron secondo quanto riporta Ansa. Nella maggioranza presidenziale, sono quasi tutti convinti che la sfidante euroscettica "sarà migliore di quanto non era stata nel 2017", quando scontò un atteggiamento ritenuto da lei stessa troppo aggressivo nei confronti di Macron. In caso di vittoria del presidente uscente, il primo ministro Castex ha annunciato che si dimetterà per permettere di dare “nuovo impulso” all’esecutivo.