Francia, Le Pen accusata di frode: sottratti fondi Ue

Le accuse

Il rapporto dell'Ufficio antifrodi dello scorso 11 marzo è stato consegnato alla procura di Parigi e in parte pubblicato dal sito francese di giornalismo investigativo Mediapart. Si tratta solo di una segnalazione, le accuse per il momento non costituisocno un capo di imputazione formale. Secondo il rapporto diffuso dai media francesi Le Pen e i colleghi coinvolti avrebbero ottenuto rimborsi per un totale di oltre 617mila euro, usati per pagare il personale e le spese legate all'attività politica nell'ambito del gruppo europarlamentare Europe of Nations and Freedom di cui fanno parte. L'appropriazione indebita dunque non è a uso personale ma i soldi sottratti dai fondi europei non sarebbero stati spesi in modo conforme alla legge.