Nata nel 1968 a Neuilly-Sur-Seine, vicino Parigi, è la più piccola delle tre figlie di Jean Marie Le Pen, fondatore del partito di estrema destra Front National. Avvocata, esercita per breve tempo la professione legale a Parigi per poi entrare in politica

Francia, Le Pen: necessario riavvicinare Nato e Russia dopo la fine della guerra