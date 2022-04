Elezioni Francia, oggi il ballottaggio tra Macron e Le Pen

I seggi sono aperti dalle 8 alle 19 in tutto il Paese, ma in alcune grandi città - Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux - si potrà votare fino alle 20. Possono votare tutti i cittadini francesi sopra i 18 anni iscritti nelle liste elettorali: si tratta di 48,7 milioni di persone, tra cui 1,4 milioni residenti all'estero. Gli elettori fuori dalla Francia stanno votando già da ieri. Può votare anche chi è positivo al Covid-19. Nel calcolo delle preferenze espresse non vengono considerate le schede bianche e le nulle. I primi exit poll saranno divulgati dai media a partire dalle 20, dopo la chiusura delle urne. Il ministero dell'Interno comunicherà i risultati ufficiali stasera, dopo le informazioni inviate dai seggi.

Il primo turno

Il primo turno di due settimane fa ha lasciato di fatto tutto in sospeso: in testa il presidente uscente con il 27,8% dei voti e al secondo posto la sfidante con il 23,1%. Al terzo posto, staccato di appena un punto percentuale, è arrivato il "tribuno" della sinistra radicale della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, con il 22% delle preferenze. A pesare sul risultato saranno sia le decisioni di chi al primo turno ha votato un altro nome sia il pericolo astensionismo. I sondaggi della vigilia ipotizzano un'astensione che per il ballottaggio sarebbe record, fra il 25 e il 30%. Si tratta si una quota che peserebbe come un macigno sulle intenzioni di voto assegnate ai due candidati in queste due settimane: fra il 53 e il 57% per Macron, fra il 43 e il 47% per la Le Pen, sempre con un margine del 3-3,2% di errore. Per il presidente uscente, un possibile distacco che resta comunque molto inferiore al 66% con il quale si aggiudicò l'elezione cinque anni fa, relegando l'avversaria al 34%.