Francia, Le Pen: "Sconfitta? Mio risultato è una vittoria eclatante"

"Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". A dirlo è Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National che ha perso il confronto con Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali in Francia. "Con oltre il 43% dei voti, il risultato di questa sera è di per se stesso una eclatante vittoria", ha aggiunto durante il discorso tenuto dopo l'esito del voto.