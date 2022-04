Elezioni Francia, ballottaggio Macron-Le Pen: alle 12 affluenza 26,41%

Urne aperte nel Paese per decidere il presidente della Repubblica. A mezzogiorno è andato a votare il 26,41% degli aventi diritto: si tratta di due punti in meno rispetto al 2017, ma un punto in più rispetto al primo turno di due settimane fa

In Francia si vota per il ballottaggio delle elezioni presidenziali: a contendersi la poltrona all’Eliseo sono il capo di Stato uscente Emmanuel Macron (FOTOSTORIA) e la leader di estrema destra Marine Le Pen (FOTOSTORIA). Alle 12 l’affluenza è stata del 26,41%. Sono 48,7 milioni i francesi chiamati alle urne, tra cui 1,4 milioni residenti all'estero: i sondaggi hanno messo in guardia sul rischio astensionismo. Al primo turno l'astensione finale è stata del 26,31%, il livello più alto dal primo turno presidenziale del 2002, quando fu del 28,4% (ELEZIONI IN FRANCIA: LO SPECIALE).