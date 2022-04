13/17 ©Getty

François Mitterrand è stato presidente della Repubblica per due mandati consecutivi, dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1995. Socialista, ha votato per abolire la pena di morte e per misure sociali. Con la "dottrina Mitterrand" si impegnò a non estradare i terroristi di estrema sinistra scappati in Francia. Nei suoi mandati visse due “coabitazioni”, il fenomeno per cui l’Assemblea esprime un orientamento politico opposto a quello del presidente. Morì pochi mesi dopo aver lasciato l'Eliseo nel 1995