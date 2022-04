Elezioni Francia, oggi si vota: atteso testa a testa Macron-Le Pen

La Francia va al voto per le elezioni presidenziali. I seggi, per i 48,7 milioni di elettori, sono aperti dalle 8 alle 19 in gran parte del Paese, alle 20 nelle grandi città fra le quali Parigi (ELEZIONI FRANCIA: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - I CANDIDATI). Si delinea un ballottaggio, che si terrà il 24 aprile, e tutto lascia presupporre che i due contendenti che si giocheranno l’Eliseo saranno di nuovo Emmanuel Macron e Marine Le Pen, come 5 anni fa, con la differenza che stavolta sarà un duello all'ultimo voto: 2 punti separano i contendenti al primo turno (26% contro 24% per gli ultimi sondaggi), altrettanti al secondo (51% a 49%). Unico a credere ancora di poter rovesciare il tavolo è Jean-Luc Mélenchon (CHI È), il candidato della sinistra radicale che è dato in crescita spettacolare al 17-18%: se soltanto una parte dei suoi appelli alla polverizzata gauche francese avesse eco, si materializzerebbe l'impresa di un passaggio al secondo turno sul quale pochi scommettono. Mélenchon e l'ecologista Yannick Jadot, al quale i sondaggi assegnano circa il 5% dei voti, sono stati gli unici a farsi vedere in pubblico sabato, presenziando in modo discreto all'unico corteo consentito, la 'Marcia per il futuro' di Parigi (GLI ULTIMI SONDAGGI - COME FUNZIONA IL SISTEMA ELETTORALE).