1/13 ©Getty

Sono dodici - otto uomini e quattro donne - i candidati che si sfidano in Francia per la presidenza della Repubblica. Il primo turno delle elezioni è domenica 10 aprile. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, il ballottaggio tra i due nomi con il maggior numero di consensi sarà il 24 aprile. Partendo dal presidente uscente Emmanuel Macron e continuando in ordine alfabetico, ecco chi sono i politici in corsa per l’Eliseo

GUARDA IL VIDEO: Eliseo 2022, il comizio di Macron per le presidenziali