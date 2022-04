Elezioni Francia, Macron favorito al ballottaggio con Le Pen

Continua la partita per l’Eliseo. Gli scrutini non sono ancora ufficialmente terminati (le sezioni scrutinate alle 08:14 dell’11 aprile, secondo il Ministero degli Interni francese, sono il 99%), ma ormai è chiaro che a sfidarsi nel ballottaggio del 24 aprile, dopo il primo turno di ieri, saranno il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Nel primo turno, secondo i dati ufficiali forniti dal ministero, Macron ha ottenuto il 27,6% dei voti. Le Pen, leader del Rassemblement National, ha raccolto il 23,41% delle preferenze. Jean-Luc Melenchon ha chiuso al 21,95%. Staccati Eric Zemmour (7,05%), Valerie Pecresse (4,79%), Yannick Jadot (4,58%), Jean Lassalle (3,16%), Fabien Roussel (2,31%), Anne Hidalgo (1,74%) ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - I CANDIDATI - COME FUNZIONA IL SISTEMA ELETTORALE ).

Fallita l’operazione Zemmour

Le urne non premiano il polemista di estrema destra Eric Zemmour. Se prima del voto era dato al 9,5%, riesce a racimolare uno scarso 7%. Ha pagato le sue affermazioni filorusse delle ultime settimane, ma soprattutto ha perso la scommessa di soppiantare la presidente del “Rassemblement National” come guida dell'estrema destra. Le Pen ha preso il triplo dei suoi voti nonostante le fallimentari fughe di alcuni suoi dirigenti - fra questi la nipote Marion Maréchal - per raggiungere “Reconquete!”, il movimento creato da Zemmour. Gli altri risultati descrivono soprattutto clamorose sconfitte, come quella di Valérie Pécresse, prima donna a candidarsi all'Eliseo per i Républicains neogollisti, che sprofonda dal 16-17% iniziale al 5%. Il suo predecessore nella corsa all'Eliseo, Francois Fillon, nonostante fosse azzoppato dallo scandalo dei collaboratori parlamentari, aveva conquistato il 20% cinque anni fa.

Le indicazioni di voto

Dopo i primi risultati dalle urne sono arrivate le indicazioni di voto in vista della sfida del 24 aprile. "Nulla è ancora deciso, quello che succederà nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l'Europa", dice Emmanuel Macron ai suoi. "Potete contare su di me", dice il presidente acclamato dai militanti alla Porte de Versailles di Parigi, lanciando un appello ai connazionali di ogni colore politico affinché sbarrino la strada all'estrema destra. Mélenchon ha raccolto subito l’invito: "Neppure un voto deve andare a Marine Le Pen!", ha gridato dal palco per quattro volte, entusiasmando i suoi sostenitori. Così come Hidalgo, che ha lanciato un appello "a votare contro l'estrema destra di Marine Le Pen e per Emmanuel Macron". A favore del presidente uscente si è schierata anche Valérie Pécresse, che ha detto che voterà per lui, ma il serbatoio neogollista ha subito una fuga del 15% dei voti, che rischiano di finire in parte a Le Pen. Atmosfera opposta in casa Zemmour, che ha invitato il suo 7% a votare per Le Pen: "Ho molti disaccordi con Marine Le Pen, ma davanti a lei c'è un uomo che ha fatto entrare milioni di immigrati e che farà di peggio se sarà rieletto. Invito quindi a votare per Le Pen".