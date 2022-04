Elezioni Francia, Mélenchon il più votato tra i giovani

"La lotta continua"

Elezioni Francia, chi è Jean-Luc Mélenchon, a capo della sx radicale

Mélenchon si definisce “una tartaruga sagace”. Protagonista dei social media e di comizi innovativi, il leader della sinistra radicale ha fallito per la terza volta ma mai, come domenica, era andato così vicino al ballottaggio. Entusiasta di aver superato il 20% per la prima volta nella sua carriera di candidato all'Eliseo, Mélenchon ha ripetuto per 4 volte dal palco del Cirque d'Hiver, suo quartier generale: "Non un voto deve andare a Marine Le Pen!". "Conosco la vostra rabbia - ha detto ai suoi sostenitori - non vi abbandonate a essa, che rischia di farvi commettere errori che sarebbero definitivamente irreparabili". "Il polo popolare esiste! - ha continuato - se non ci fossimo stati, cosa resterebbe? Cosa avremmo in mano? Niente! E abbiamo costruito questa forza. Allora - ha proseguito - certo che alcuni fra i più giovani mi diranno: ok, va bene, ma non siamo ancora arrivati! Ebbene, non siamo lontani... stasera ho un bel colorito, non ho bisogno di essere consolato, la lotta continua".