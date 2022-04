Francia, Macron: "Estremi giocano con paure". Le Pen: "Penso vincerò"

L’attuale presidente francese Macron, in una intervista rilasciata al programma 'Sept à huit' in onda sul primo canale, Tf1, ha spiegato che negli ultimi 5 anni "abbiamo affrontato delle crisi, in primis una crisi sociale storica, che veniva da lontano, che era profonda e che esprimeva il malessere dei nostri concittadini; poi abbiamo avuto una pandemia storica e ora abbiamo la guerra in Europa. Queste crisi nutrono paure e gli estremi giocano con le paure, ne approfittano”. Macron ha poi aggiunto che non teme un fronte contro di lui in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali: “È normale che non piaccia a tutti, che ci siano delle inimicizie", ha osservato.

Le Pen: "Macron violento e aggressivo con me. Posso vincere"

approfondimento

Elezioni Francia: chi è Marine Le Pen, la candidata sovranista

Critica verso Macron è la sua avversaria: “Quello che mi spiace in questo secondo turno delle presidenziali è la brutalità di Emmanuel Macron. Lo trovo molto violento, brutale nei miei confronti, a volte addirittura ingiurioso. E questo non è utile”, ha affermato la candidata del Rassemblement National in un’intervista rilasciata a sua volta al programma 'Sept à huit'. "Avremmo potuto fare un secondo turno di buon livello, di alto livello", ha aggiunto Le Pen. Se sarà sconfitta in futuro non si candiderà più per l'Eliseo? "Sì, potrebbe essere così, in linea teorica sì. Tuttavia, non potrei rinunciare alla mia lotta in difesa dei francesi, quindi continuerei comunque a difenderli, come e dove non lo so. Ma non penso a questa ipotesi perché penso veramente che posso vincere questa elezione presidenziale”, ha poi sottolineato Le Pen.