Russia, Mosca testa il nuovo missile intercontinentale Sarmat

"Non ha simili al mondo e non li avrà per molto tempo. Farà riflettere chi minaccia la Russia”, sottolinea Vladimir Putin che aggiunge: "Sarà una garanzia contro le attuali minacce"

La Russia ha detto oggi di aver testato con successo un nuovo missile balistico intercontinentale, il Sarmat, capace, secondo il ministero della Difesa, di "penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura". Il lancio è stato effettuato dalla base di Plesetsk, 800 chilometri a nord di Mosca, e il missile ha sorvolato gran parte dello sterminato territorio russo per colpire il poligono di Kura, nella regione della Kamchatka, nell'Estremo Oriente. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Le parole di Putin

Putin, nel congratularsi con le forze armate, ha affermato, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass, che il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat non ha simili al mondo e non li avrà per molto tempo. "Quest'arma davvero unica rafforzerà il potenziale di combattimento delle nostre forze armate, garantirà in modo affidabile la sicurezza della Russia dalle minacce esterne e farà riflettere coloro che, nella foga di una retorica frenetica e aggressiva, cercano di minacciare il nostro Paese" ha spiegato Putin, aggiungendo che i Sarmat vengono assemblati solo con componenti prodotti in Russia.

"Naturalmente ciò semplificherà la produzione in serie del complesso da parte delle imprese dell'industria della difesa e ne accelererà il trasferimento all’arsenale delle forze missilistiche strategiche", ha concluso il presidente. Le autorità russe hanno anche spiegato che si è trattato del primo di una serie di test programmati.