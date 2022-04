8/10 ©IPA/Fotogramma

La stretta voluta dall'amministrazione Usa sulle sanzioni chiude agli emittenti di debito russo l'accesso al 'sistema circolatorio' della finanza globale. "Sembra proprio che comporterà l'incapacità di rimborsare in valuta forte. L'effetto sarebbe probabilmente il default, non essendo la Russia più in grado di movimentare flussi in dollari o euro per via delle sanzioni", spiega Francesco Papadia, senior fellow del think thank Bruegel