Nel rifugio Zelensky passa la gran parte del tempo. Chi gli sta accanto racconta che dorme non più di due o tre ore a notte e che si impone di uscire almeno ogni tre o quattro giorni, per non rischiare l'isolamento e per non perdere il contatto con la realtà sul terreno. Delle “uscite” mirate e blindatissime, visto che il presidente ucraino è l'obiettivo numero uno delle squadre della morte di Putin, pronte a ucciderlo alla prima occasione. Sono almeno quattro gli attentati a cui finora il leader ucraino sarebbe sfuggito