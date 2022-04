Guerra in Ucraina, Zelensky: “A Mariupol situazione disumana”

Il presidente ucraino è tornato a parlare della città portuale assediata, sottolineando come “la situazione rimane la più grave possibile”. In una intervista alla Cnn è inoltre tornato ad accusare Mosca di commettere un “genocidio”. Le sirene d’allarme tornano a suonare in quasi tutte le regioni ascolta articolo Condividi

È scaduto alle 5 ora italiana l'ultimatum delle forze russe agli ultimi difensori di Mariupol, asserragliati nell’acciaieria Azovstal. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto definito "disumana" la situazione nella città portuale assediata ormai da settimane. In una intervista alla Cnn il leader di Kiev è tornato a ribadire che "la Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio”. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

L’ultimatum ai difensori di Mariupol leggi anche Zelensky: offerta Italia garante, con caduta Mariupol stop negoziati Nella notte gli assedianti russi avevano lanciato un ultimatum ai difensori ucraini di Mariupol: "Data la situazione disperata che si è venuta a creare nello stabilimento metallurgico Azovstal, e guidate da principi umanitari, le forze armate russe offrono ai militanti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari stranieri di fermare le ostilità e deporre le armi. In cambio sarà loro risparmiata la vita", aveva dichiarato in un comunicato il generale Mikhail Mizintsev che comanda l'assedio di Mariupol. L’ultimatum è scaduto alle 5 ora italiana. Zelensky: “Situazione disumana” Della condizione della città e dei suoi difensori è tornato a parlare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ormai consueto video messaggio: "La situazione in città rimane la più grave possibile. Semplicemente disumana. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol. Ci sono solo due modi per influenzare" questa situazione, ha proseguito Zelensky: "O i nostri partner daranno immediatamente all'Ucraina tutte le armi pesanti e gli aerei necessari, oppure serve un percorso negoziale in cui anche il ruolo dei partner sia decisivo".

“Russia sta commettendo genocidio” leggi anche Guerra in Ucraina, Kiev accusa: "Mine piazzate ovunque" Il presidente ucraino intanto è stato intervistato dall’emittente statunitense Cnn: nell’intervista che sarà trasmessa oggi Zelensky è tornato a ribadire che "la Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio: non uccidono soldati, uccidono civili. Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno”. In mattinata, le sirene d’allarme sono risuonate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina.