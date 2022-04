"Zelensky: The Man With the Iron Balls", canzone di Hütz e Claypool

I componenti delle band Gogol Bordello e Primus celebrano l'uomo che nelle ultime settimane è diventato il simbolo della lotta per il proprio Paese e per la libertà con una canzone suonata per l'occasione assieme a Stewart Copeland e Sean Lennon, il figlio di John e Yoko Ono. Un brano irriverente diventato già virale, con versi che dicono: “Il mondo ora conosce Zelensky / Come l’uomo con le palle d’acciaio”

È uscita la canzone “Zelensky: The Man With the Iron Balls” (traducibile come “Zelensky: L’uomo con le palle d’acciaio”), scritta e cantata da Eugene Hütz e Les Claypool per celebrare a loro modo il presidente dell'Ucraina.



Trattandosi dei componenti delle band Gogol Bordello e Primus, con quel “a loro modo” si intende un modo irriverente, come questi due artisti ci hanno ormai abituati a suon di musica intrisa di intelligente ironia.



Il brano celebra l'uomo che nelle ultime settimane è diventato il simbolo della lotta per il proprio Paese e per la libertà. Il pezzo è stato suonato per l'occasione assieme a Stewart Copeland e Sean Lennon, il figlio di John e Yoko Ono. Un brano irriverente diventato già virale, con versi che dicono: “Il mondo ora conosce Zelensky / Come l’uomo con le palle d’acciaio”.



Les Claypool dei Primus ed Eugene Hütz dei Gogol Bordello le cantano (letteralmente) ai nemici di Volodymyr Zelensky, raccontando quest'uomo come una forza invincibile, un supereroe dalle Iron Balls, appunto.



Per incidere “Zelensky: The Man with the Iron Balls” il duo di musicisti ha coinvolto colleghi di tutto rispetto: Stewart Copeland alla batteria, Sean Lennon alla voce e alla chitarra, Sergey Ryabtseb al violino e Billy Strings alla chitarra acustica.



«Les ed io ci siamo sentiti per fare qualcosa non appena è iniziata l’aggressione russa», ha raccontato Eugene Hütz all’edizione statunitense del magazine Rolling Stone. «Ci siamo gettati a capofitto nella creazione di una musica in grado di evocare unità e rendere omaggio agli artefici della difesa ucraina come il presidente Zelensky, che ha dimostrato di possedere una resistenza e un eroismo mai visti prima».



