Ucraina, chi sono le Fo Sho, le rapper che ora sono rifugiate

Sono tre ragazze nere, ebree e ucraine che “hanno contribuito a portare il rap in Ucraina”, come riporta Rolling Stone. Adesso sono profughe e hanno raccontato in un’intervista cosa gli è successo da quando è scoppiata la guerra. Non riusciamo a dormire bene. Siamo in terapia. Il suono delle bombe ci ha traumatizzate. Ci svegliamo ancora ogni notte. […] Siamo diventate sensibili a qualunque suono»

Si chiamano Fo Sho, sono tre ragazze che fanno parte di una band, oltre a essere sorelle: tre donne, nere, ebree e ucraine. “È una vita che si sentono fuori posto”, scrive David Browne su Rolling Stone, nell'articolo in cui le presenta e le intervista.



“Hanno contribuito a portare il rap in Ucraina, ora sono rifugiate: ecco la storia delle Fo Sho”. Delle ragazze che proprio in queste settimane avrebbero dovuto terminare il loro disco di debutto, dopo l'uscita dei primi singoli. Erano pronte a prepararsi per i concerti, compreso uno sul palco di un festival europeo; scegliere poi quale inedito portare all'Eurovision, dopo aver cercato di parteciparvi nel 2020 (con la canzone BLCK SQR, con cui sono arrivate in semifinale alla competizione per rappresentare l’Ucraina).

Ma tutti questi progetti sono andati in fumo a causa dell'invasione dell’Ucraina da parte della Russia.



“Subito dopo l’invasione russa, le sorelle Bethlehem (o Betty), Miriam e Siona Endale hanno lasciato le loro case a Kyiv e Kharkiv e, insieme ai genitori, si sono momentaneamente accasate presso una signora tedesca a Stoccarda che ha generosamente deciso di ospitarle. Qualche giorno fa hanno iniziato a studiare il tedesco in caso dovessero restare più del previsto”, racconta il giornalista di Rolling Stone USA che le ha interpellate via Zoom.



Betty, la componente delle Fo Sho il cui inglese risulta migliore, afferma che sono orgogliosamente «ucraine nere ed ebree». Tutte caratteristiche che le rendono pesci fuor d'acqua da sempre, anche in patria a partire dal loro essere donne, poi nere perché i genitori sono originari dell'Etiopia e via dicendo.

“Insieme a colleghi come Alyona Alyona e Alina Pash, le Fo Sho hanno aggiunto un po’ di sensibilità femminile nella scena hip hop ucraina”, scrive RS.

Nel 2019 hanno pubblicato Xtra (2019), una canzone che esortava tutti quanti a «stare bene con se stessi» a prescindere da tutto; l'anno seguente è uscito LCK SQR, pezzo volutamente intitolato come l'opera dell'artista avanguardistico vissuto all'inizio del Novecento, Kazimir Malevich. Questo pittore è nato a Kiev, eppure viene spesso descritto al di fuori dell'Ucraina come russo-ucraino…



Del resto proprio di loro, delle stesse sorelle Fo Sho, viene spesso dubitata la nazionalità ucraina. Il motivo? Il colore della pelle. Così tante persone erano convinte che non fossero davvero ucraine che le ragazze hanno deciso di pubblicare un post sul loro account di Instagram la cui didascalia diceva: «Da quando siamo entrate nel team ucraino dell’Eurovision, ogni giorno ci chiedono se siamo immigrate. Abbiamo la cittadinanza ucraina dalla nascita, abbiamo imparato l’inglese come tutti gli altri, queste domande e i commenti sono strani. Suoniamo così perché abbiamo lavorato duramente per diventare un gruppo internazionale».