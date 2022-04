Servant of the People, cosa racconta di Zelensky la serie TV

"Servant of the People" è la serie televisiva ucraina uscita nel 2015, che trovate ora disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). È sulla bocca di tutti perché si tratta di uno show molto particolare: racconta di un insegnante di storia delle superiori che viene improvvisamente eletto presidente dell'Ucraina. A interpretare quell'insegnante è Volodymyr Zelensky, l'attuale presidente del Paese, che all’epoca faceva l'attore. Un nome che è diventato un simbolo a livello internazionale di coraggio e amore per la propria nazione. Insomma, un vero servant of the people, un vero servitore del popolo come quello messo a titolo nel suo show.



Quella serie è diventata la più vista in assoluto in Ucraina, decretando un successo incredibile per il suo protagonista, quel Volodymyr Zelensky che al tempo era solo un divo della TV ma che già i suoi connazionali adoravano.

Il motivo per cui lo spettacolo ha goduto di una popolarità enorme in Ucraina riguarda lo spirito farsesco, intrinseco dello stile di Zelensky che era un comico. Ma anche - anzi: soprattutto - quella voglia di verità, di mandare a casa i corrotti, di vendicare il popolo, di essere al suo servizio, tutte cose che nel 2015 per l'Ucraina erano soltanto visibili in televisione, non nella realtà politica del Paese.



Oggi, in piena guerra (QUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE) a seguito dell'invasione da parte della Russia, molte delle città che hanno fatto da location alla serie sono sotto assedio. Guardare oggi quel programma potrebbe essere per qualcuno una distrazione alquanto divertente, un tributo di tipo “agrodolce”, come lo definisce la giornalista Ashley Fetters Maloy in un suo articolo comparso sul Washington Post.

Eppure guardare oggi "Servant of the People" può anche essere non solo un divertissment. Non deve esserlo, anzi. La visione di questo show potrebbe rivelarsi illuminante per il pubblico di tutto il mondo.



Proprio il Washington Post parla delle “tre lezioni principali che lo spettacolo illustra sull'Ucraina e sull'uomo che è diventato il suo leader in tempo di guerra”.